Davis 2023, wild card all'Italia: salterà 1° turno

Gli azzurri, insieme alla Spagna, hanno ricevuto una wild card dall'ITF: la squadra di Volandri non disputerà il turno preliminare di febbraio ed entrerà in scena a settembre 2023, quando nella fase a gironi di Bologna si giocherà l'accesso alle Finals, nuovamente in programma a Malaga

L'Italia non giocherà il primo turno della Coppa Davis 2023 e scenderà in campo direttamente nella fase a gironi. È questa la notizia che arriva da Malaga, dove gli azzurri hanno concluso ieri il proprio cammino nelle semifinali contro il Canada. In vista della prossima edizione di Davis, l'Italia e la Spagna hanno ricevuto una wild card dall'ITF. Grazie a questo invito, la squadra di Filippo Volandri salterà l'insidioso turno preliminare previsto a febbraio ed entrerà nella competizione dall'11 settembre 2023, quando è in programma la fase a gironi a Bologna. Come già accaduto quest'anno, l'Italia si giocherà nel capoluogo emiliano l'accesso alle Finals di Malaga.