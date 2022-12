Il tennista spagnolo e quello norvegese si sono sfidati in un match amichevole a Città del Messico, ultimo di una serie di incontri organizzati in America Latina e giocati anche a Quito, Bogotà, Buenos Aires e Belo Horizonte. Prima di prendere racchette e palline però, hanno improvvisato anche una sfida a teqball, un affascinante mix tra calcio e ping pong. Risultato? A quanto pare il talento non risiede solo nelle loro mani, ma anche nei piedi. Guarda il video