"Rafa Nadal è stato uno dei primi a sapere del mio ritiro". Parola di Roger Federer, che ha raccontato come è nata l'idea del doppio con Rafa Nadal come momento di addio al tennis durante la Laver Cup durante l'intervista concessa a Trevor Noah per 'The Daily Show'. Dopo lo US Open 2022, Federer ha telefonato a Nadal per chiedergli di affiancarlo nella sua ultima partita in carriera: un doppio di fatto celebrativo alla Laver Cup, andata in scena alla O2 Arena di Londra.