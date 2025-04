Come accaduto la scorsa settimana a Stoccarda con Aryna Sabalenka, anche Sascha Zverev si arma di smartphone per fotografare un punto contestato, dato buono dall'occhio di falco ma che dal segno sembrerebbe nettamente fuori. Il tedesco si prende il warning, chiede al giudice di sedia di scendere per controllare, ma ogni richiesta viene respinta: "Non mi è permesso", gli dice Lahyani. Guarda il video. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE