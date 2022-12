Un anno di padel e le "previsioni" per il 2023

Un anno lungo ed intenso, vissuto in giro per il mondo (e su Sky Sport). Ecco cosa è successo nel 2022 tra World Padel Tour e Premier Padel e quello che ci dobbiamo aspettare dall’anno che sta per iniziare

Se ne va l'anno più intenso, lungo e rivoluzionario della (giovane) storia del padel. Il 2022 verrà ricordato come il punto di (ri)partenza dello sport che, nato in Messico, sviluppatosi in Argentina negli anni '90 ed affermatosi in Europa negli ultimi 20 anni, sta conoscendo un vero e proprio boom globale che non sembra destinato ad arrestarsi.

Un circuito globale, nasce il Premier Padel

Fino al 2021, infatti, la parola "world" contenuta nel nome del principale circuito professionistico, era più che altro uno specchietto per le allodole e sarebbe stato più giusto sostituirla con "Spain", considerato che il 90% delle tappe del World Padel Tour si tenevano su territorio iberico. Ma già verso la fine di quell'anno ci si è resi conto che qualcosa stava effettivamente cambiando e il padel non sarebbe più stato come prima. Alla vigilia di Natale, infatti, la neonata Associazione Giocatori Professionisti ha firmato un contratto pluriennale per essere parte di un nuovo progetto: un circuito realmente globale, sotto l'egida della Federazione Internazionale e con un partner solido come Qatar Sports Investments. Così è nato Premier Padel che, nel suo primo anno di vita, ha messo in piedi 8 tappe in 5 continenti elevando senz'altro lo standard dei tornei di padel per portarlo molto più vicino alla realtà del cugino più forte e ricco: Il tennis.

Il World Padel Tour fa il giro del mondo

Dal canto suo il World Padel Tour, con cui i giocatori hanno un contratto in essere fino al 2023, non è rimasto a guardare ed ha proposto, per la prima volta, un calendario ben più ampio e dai confini molto più larghi: si è partiti da Miami, si è passati per la Francia, la Svezia, il Belgio, l'Austria, la Danimarca, ovviamente per la Spagna e sono state confermate le tappe sudamericane in Messico e Argentina.

Cosa succederà nel 2023

Non sappiamo ancora nel dettaglio cosa aspettarci dal 2023 ma, presumibilmente, il leit motiv dovrebbe essere lo stesso del 2022, con Premier Padel che proverà a portare a 10-12 le sue tappe (che saranno oltre 24 dal 2024), potendo però inserirle solo negli spazi lasciati liberi dal circuito concorrente che, non a caso, sta svelando un pezzo alla volta il suo calendario, come se fosse una partita a carte. Gli appassionati italiani possono stare tranquilli perché sia la tappa romana del Foro Italico sia quella milanese dell'Allianz Cloud (come tutte disputate nel primo anno del circuito) saranno confermate nel programma di Premier Padel mentre non sembra possa esserci spazio per un torneo del World Padel Tour nel nostro Paese.