Milano Premier Padel, trionfano Lebron e Galan

Quasi 30mila spettatori per la finale all’Allianz Cloud. Ora il Premier Padel va in vacanza, ma già guarda al 2023: obiettivo portare a 12 i tornei dagli 8 di quest'anno e, soprattutto, mettere in campo anche le donne

È stata una finale impari , probabilmente l' unico neo di un torneo bellissimo , anche se non soprattutto dal punto di vista tecnico. Milano Premier Padel si chiude con un match durato poco più di un'ora e chiuso 6-2 6-2 da Ale Galan e Juan Lebron , i n. 1 del ranking Fip, i dominatori della stagione, contro una coppia che invece ha fatto un vero e proprio exploit, arrivando in finale contro ogni aspettativa. Ci hanno provato Victor Ruiz e Lucas Bergamini ma, onestamente, non avevano le armi per contrastare la potenza degli avversari. Milano ha risposto alla grande , in un'arena, L'Allianz Cloud, che sembra essere pensata proprio per esaltare lo spettacolo di questo sport, e ha confermato quindi la padel Mania che già il major giocato al Foro Italico a maggio ci aveva suggerito.

Premier Padel, obiettivo per il 2023: portare a 12 i tornei

Premier Padel va in vacanza dopo una prima stagione fatta di numeri incontestabili, teatri meravigliosi come, tra gli altri, il Roland Garros, il Wizi Center di Madrid e appunto l'Allianz Cloud di Milano e il Foro Italico di Roma. L'obiettivo per il 2023 è di portare a 12 i tornei dagli 8 di quest'anno e, soprattutto, di mettere in campo anche le donne, alla cui associazione è stata fatta una proposta da mesi. Noi, ovviamente, saremo ancora qui a raccontarvelo per farvi innamorare del padel che è sport, divertimento, agonismo ma soprattutto, come dimostrato dai quasi 30mila paganti di questa settimana e dal sold out del weekend, passione allo stato puro.