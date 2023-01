United Cup, Italia-Norvegia 2-0: ok Musetti

Gli azzurri partono con il piede giusto nella seconda sfida di United Cup a Brisbane. Maratona per Trevisan che impiega 3 ore per battere Malene Helgo, n. 321 WTA. Musetti soffre nel primo set (chiuso soltanto al sesto set point) contro Durasovic, ma poi chiude in scioltezza. Martedì tocca a Berrettini e Bronzetti che avranno il compito di chiudere la partita e staccare il pass per il turno successivo

L'Italia soffre più del previsto, ma riesce a portare a casa i primi due punti nella sfida di United Cup contro la Norvegia. A Brisbane, dopo la prima giornata, è 2-0 per gli azzurri grazie ai successi di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti, rispettivamente contro Malene Helgo (n. 321 WTA) e Viktor Durasovic (n. 345 ATP). L'incontro di Trevisan è stata una vera e propria maratona, conclusa dopo 3 ore e 3 minuti con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4. Tanti alti e bassi per la toscana che non aveva mai affrontato la 23enne di Oslo. Nel terzo set, dopo aver rischiato di andare sotto 5-4 annullando una palla break, l'azzurra è riuscita a chiudere 6-4 al terzo match point. Incontro più difficile del previsto anche per Musetti contro Durasovic: 7-6, 6-3 il punteggio in un'ora e 48 minuti. Il tennista di Carrara si è complicato la vita nel primo set, riuscendo a chiudere solo al tie break e dopo sei set point. Più semplice, invece, il secondo parziale con il break di vantaggio guadagnato in apertura.