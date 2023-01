Pubblicando l'ecografia e un messaggio sui suoi social, la tennista giapponese ha annunciato di essere incinta e ha rimandato al 2024 il suo ritorno sui campi da gioco. Pochi giorni fa il misterioso ritiro dal tabellone dei prossimi Australian Open, ora la verità: "Non vedo l'ora che mio figlio mi riconosca in campo"

Pochi giorni fa la notizia della sua mancata partecipazione agli Australian Open, il torneo che ha vinto due volte al pari degli US Open. Oggi l'annuncio che toglie ogni mistero: Naomi Osaka ha ufficializzato di essere incinta e ha dato appuntamento per il suo ritorno in campo nel 2024, sempre nel torneo australiano. La tennista ha postato su Twitter la foto di un'ecografia e un messaggio scritto sia in inglese che in giapponese.