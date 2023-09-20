Tennis, la classifica all-time dei titoli ATP: Djokovic a 102 vittorie
Nuovo, incredibile, record per Novak Djokovic che grazie al trionfo all'Atp 500 di Pechino conquista il 102° titolo Atp in carriera. Nella storia ci erano riusciti soltanto Jimmy Connors e Roger Federer, i più vincenti nell'Era Open con 109 e 103 titoli vinti a testa. Di seguito la top 15 dei giocatori con più titoli Atp
DJOKOVIC BATTE DE MINAUR A PECHINO - SINNER, STAGIONE FINITA: LE NEWS
- 109 titoli ATP
- 103 titoli ATP
- 102 titoli ATP
- 94 titoli ATP
- 92 titoli ATP
- 77 titoli ATP
- 72 titoli ATP
- 66 titoli ATP
- 64 titoli ATP
- 64 titoli ATP
- 62 titoli ATP
- 60 titoli ATP
- 49 titoli ATP
- 48 titoli ATP
- 46 titoli ATP
- Jannik Sinner - 30 titoli
- Adriano Panatta - 10 titoli
- Matteo Berrettini - 10 titoli
- Fabio Fognini - 9 titoli
- Paolo Bertolucci - 6 titoli