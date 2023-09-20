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BEIJING, CHINA - OCTOBER 06: Novak Djokovic of Serbia poses with the trophy during the medal ceremony after winning the Men's Singles final match against Alex De Minaur of Australia on day seven of China Open at the National Tennis Center on October 06, 2026 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Tennis, la classifica all-time dei titoli ATP: Djokovic a 102 vittorie

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Nuovo, incredibile, record per Novak Djokovic che grazie al trionfo all'Atp 500 di Pechino conquista il 102° titolo Atp in carriera. Nella storia ci erano riusciti soltanto Jimmy Connors e Roger Federer, i più vincenti nell'Era Open con 109 e 103 titoli vinti a testa. Di seguito la top 15 dei giocatori con più titoli Atp

DJOKOVIC BATTE DE MINAUR A PECHINOSINNER, STAGIONE FINITA: LE NEWS

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