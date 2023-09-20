Nuovo, incredibile, record per Novak Djokovic che grazie al trionfo all'Atp 500 di Pechino conquista il 102° titolo Atp in carriera. Nella storia ci erano riusciti soltanto Jimmy Connors e Roger Federer, i più vincenti nell'Era Open con 109 e 103 titoli vinti a testa. Di seguito la top 15 dei giocatori con più titoli Atp

DJOKOVIC BATTE DE MINAUR A PECHINO - SINNER, STAGIONE FINITA: LE NEWS