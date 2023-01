Una fornitura di un anno di gelati ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini: è il regalo arrivato da Matteo Berrettini che, con una donazione all'associazione 'Atleti al tuo fianco', ha deciso di sostenere l'Arop, associazione riminese che si impegna per dare un sostegno ai bambini e alle loro famiglie. Non si tratta solo di un pensiero per dare un momento di dolcezza in mezzo alla sofferenza: capita spesso, infatti, che a causa della mucosite, un effetto collaterale delle terapie, i bambini in cura abbiano una forte irritazione delle pareti della bocca, per cui l'unico cibo sopportabile è proprio il gelato. La donazione del campione di tennis coprirà tutto il fabbisogno di gelato del 2023. A Berrettini è arrivato, via social, il grazie del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "L'ace più bello di Matteo Berrettini arriva lontano dal campo da tennis. Un bel gesto di generosità per i piccoli pazienti: grazie Matteo!".