CLASSIFICA ATP

Il 2023 comincia come meglio non potrebbe per il nostro tennis, che porta per la prima volta nella storia dell'Era Open tre azzurri nella Top-20: a Berrettini (14) e Sinner (16), si aggiunge anche Musetti, protagonista di una super United Cup e risalito fino al 19° posto. Bene anche Cecchinato, che rientra tra i primi 100 del mondo. Ecco la classifica aggiornata