Al via nella notte tra domenica e lunedì gli Australian Open, primo Slam del 2023. Dodici italiani in campo nel primo turno, equamente divisi tra uomini e donne. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky e visibile anche tramite l'app SkyGo

Tutto pronto a Melbourne per il via degli Australian Open, primo Slam del 2023, in programma da lunedì 16 gennaio a domenica 29, quando sarà in programma la finale maschile. Campione in carica è Rafa Nadal, prima testa di serie del seeding. Novak Djokovic va a caccia del 10° trionfo a Melbourne, mentre la truppa degli italiani è di 12 unità, equamente suddivisa tra uomini e donne.