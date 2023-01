Prima giornata agli Australian Open. Il campione in carica Rafa Nadal soffre ma batte in quattro set il britannico Jack Draper. Tra le donne avanzano al 2° turno Pegula, Gauff e Raducanu

Buona la prima per Rafa Nadal a Melbourne. Lo spagnolo, testa di serie n°1 e campione in carica, vola al 2° turno degli Australian Open dopo la vittoria in quattro set con il britannico Jack Draper (50 del ranking). Soffre Rafa, sicuramente non ancora al meglio della forma e autore di troppi gratuiti, che con esperienza e anche un pizzico di fortuna (problemi muscolari del rivale a partire dal terzo set) porta a casa il match 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 in tre ore e 40'. Sfiderà al 2° turno lo statunitense McDonald.