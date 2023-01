Buon esordio per Camila Giorgi agli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 31enne di Macerata, n.70 WTA, ha liquidato 60 61, in appena 55 minuti di partita, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.364 WTA, in tabellone con il ranking protetto.