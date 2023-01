Jannik Sinner vola al 3° turno degli Australian Open grazie al successo contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.79 ATP, battuto in meno di due ore di gioco. Programma in ritardo causa pioggia. Più tardi Fognini in campo per chiudere il match con Kokkinakis, Sonego affronta la decima testa di serie del torneo, Hubert Hurkacz. Tra le donne impegni per Stefanini e Bronzetti. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

NADAL ELIMINATO AL 2° TURNO