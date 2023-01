Seconda giornata a Melbourne condizionata dal gran caldo e dalla forte pioggia scesa in serata. Djokovic batte in tre set lo spagnolo Carballes Baena nel suo ritorno alla Rod Laver Arena e allunga a 35 la striscia di vittorie in Australia. Zverev lotta oltre quattro ore ma vince, avanti anche Rublev e Fritz. Tra le donne accedono al 2° turno Jabeur, Garcia e Sabalenka

Caldo e pioggia protagonisti nella seconda giornata degli Australian Open, con i match all'aperto sospesi per alcune ore per le temperature eccessive e poi fermati da un violento acquazzone. Novak Djokovic fa il suo dovere e batte in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n°75 del mondo: 6-3, 6-4, 6-0 i parziali in due ore per il serbo, nove volte vincitore a Melbourne, ritornato sul Centrale dopo l'assenza del 2022 a causa della nota vicenda legata al vaccino Covid-19. La testa numero 4 del seeding, che non perde in suolo australiano dal 2018, è scesa in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, che gli aveva dato problemi nei giorni precedenti. Avanza Rublev, che regola in tre set l'austriaco Thiem. Soffre oltre quattro ore Sascha Zverev, che torna a vincere ma fatica tremendamente contro il lucky loser peruviano Varillas.