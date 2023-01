Aliassime e Tsitsipas agli ottavi, fuori Norrie

Vittoria senza difficoltà per il greco, testa di serie numero 3, che agli ottavi sfiderà Sinner. Auger cede un parziale contro Cerundolo, ma vince poi in scioltezza al quarto. Fuori il n. 11 del seeding, eliminato dal giovane Lehecka. Tra le donne dominio di Swiatek contro Bucsa, mentre Gauff vince il derby statunitense con Pera

Continua senza sosta la marcia di Stefanos Tsitsipas agli Australian Open. Vittoria sul velluto per il greco, n. 3 del tabellone, che ha impiegato appena 2 ore per battere l'olandese Griekspoor in tre set. Agli ottavi c'è anche Felix Auger-Aliassime: il canadese, che lo scorso anno si spinse fino ai quarti, ha eliminato l'argentino Cerundolo con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-1, 6-4. Esce di scena, invece, la testa di serie n. 11, Cameron Norrie, sconfitto dal 21enne ceco Jiri Lehecka, per la prima volta negli ottavi di finale di uno Slam.