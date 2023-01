Djokovic ai quarti senza difficoltà, ok Rublev

Non conosce soste la marcia di Novak Djokovic agli Australian Open. Nonostante i problemi fisici, il serbo non ha avuto difficoltà contro Alex De Minaur, n. 22 del seeding, archiviando la pratica in appena 2 ore con il punteggio di 6-2 6-1 6-2. Djokovic affronterà nei quarti Andrey Rublev, protagonista di un match da montagne russe con Holger Rune. Il danese, avanti 5-2 nel quinto set, ha servito per il match, ha avuto due match point e nel super tiebreak finale era avanti 6-2 e servizio. Chance sprecate da Rune (uscito in lacrime dalla Rod Laver Arena) che ha subito la rimonta di Rublev che mercoledì andrà a caccia della sua prima semifinale slam.