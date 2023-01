C'è una prima volta storica nella notte italiana. Federica Urgesi ha conquistato il trofeo del doppio femminile agli Australian Open Junior , torneo di categoria Slam che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento di Melbourne Park. In finale la 17enne di Fano e la 15enne slovacca Renata Jamrichova si sono imposte 7-6, 1-6, 10-7 , in un'ora e 18 minuti di partita, sulle giapponesi Hayu Kinoshita e Sara Saito, quarte favorite del seeding, entrambe 16enni. Mai nessuna tennista azzurra si era imposta a Melbourne.

Il percorso in doppio di Urgesi/Jamrichova

Un percorso tutt'altro che agevole quello della coppia italo-slovacca iniziato con una vittoria al super tie-break all'esordio nel torneo contro le slovacche Balus/Vargova e proseguito invece con un successo più che agevole sulle wild card di casa Larke/Nayar. Poi però giovedì, in una giornata di straordinari, prima è arrivata la vittoria nei quarti (7-6, 6-0) sulla britannica McDonald e l'ungherese Udvardy, prime favorite del seeding, e poi il successo in semifinale (7-6, 6-4) sulle giapponesi Ishii/Koike, quinte teste di serie. In singolare Urgesi, dopo aver regolato all’esordio in due set la 16enne slovena Milic, aveva ceduto in tre set alla 17enne russa Alevtina Ibragimova.