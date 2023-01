Papà Djokovic resta a casa: "Non voglio disagi"

Non si placa la bufera intorno a Srdjan Djokovic, padre di Nole, dopo essere stato ritratto fuori dalla Rod Laver Arena insieme a tifosi filo-putiniani. Il papà del serbo ha deciso di non assistere alla semifinale contro Paul per non creare ulteriori disagi: "La mia famiglia ha vissuto l'orrore della guerra, ci auguriamo solo la pace"

Papà Djokovic: "Vissuto orrori guerra, ci auguriamo solo la pace"

“Sono qui solamente per supportare mio figlio, non avevo intenzione di creare questa polemica. Ero fuori con i tifosi di Nole, come ho fatto dopo ogni sua vittoria, per fare foto con loro e festeggiare. La mia famiglia ha vissuto l’orrore della guerra e noi ci auguriamo solamente la pace. Ho deciso di guardare la semifinale da casa per non creare disagi a mio figlio o a qualunque altro giocatore. Spero in un bel match e farò il tifo per Nole, come sempre”.