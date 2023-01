Stefanos Tsitsipas batte Karen Khachanov e vola in finale per la prima volta in carriera agli Australian Open, la seconda a livello Slam. Decisivo il successo per 7-6, 6-4, 6-7, 6-3 in tre ore e 21' di gioco. Il greco, che trionfando domenica conquisterebbe il primo Slam della carriera e anche il n°1 del ranking ATP, attende ora il vincente della seconda semifinale, che vedrà opposti il nove volte campione a Melbourne, Novak Djokovic e lo statunitense Tommy Paul, per la prima volta tra i migliori quattro in uno Slam. La finale è in programma domenica alla Rod Laver Arena, con diretta alle 9.30 sul canale 210 Sky.