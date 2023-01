Jannik Sinner, dopo l'eliminazione agli ottavi degli Australian Open, si concede qualche ora di svago ed è a Cortina per assistere alla gara di Coppa del mondo di sci. Intercettato da Sky Sport, ha raccontato la sua passione per la neve: "Sciare è come andare in bicicletta, mi piace molto. Adesso però è meglio guardare questo spettacolo, ci sarà tempo per andare in giro con gli amici"