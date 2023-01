E' dolce il day after di Novak Djokovic dopo il decimo trionfo agli Australian Open: "Sono stato bravo a non farmi condizionare da fattori esterni, tante cose sono successe negli ultim giorni. Ho superato molte difficoltà, ero nervoso. Ho ancora tante energie, mi sento il fuoco dentro e tornerò fino a quando potrò competere per vincere uno Slam". Guarda il video con l'intervista

