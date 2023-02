Sinner al 2° turno: Bonzi ko, ora c'è Tsitsipas

Esordio vincente per Jannik Sinner all'ATP 500 di Rotterdam. L'azzurro, reduce dalla vittoria al torneo di Montpellier, ha battuto al 1° turno il francese Benjamin Bonzi, n. 48 al mondo, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Un match da alti e bassi per Sinner che ha accusato un passaggio a vuoto nel secondo set, perso a causa di un rendimento al servizio più basso (solo 38% di prime in campo) e tanti errori di dritto. Negli altri due parziali, però, l'altoatesino ha offerto un ottimo tennis, gestendo gli scambi nel migliore dei modi da fondocampo e cercando di giocare aggressivo in risposta.