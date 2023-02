Nella domenica della sconfitta in finale di Sinner contro Medvedev all’Atp di Rotterdam, arriva comunque una buona notizia per il tennis itlaiano. Sulla terra battuta di Buenos Aires, Fabio Fognini e Simone Bolelli si sono infatti aggiudicati il torneo di doppio all’Argentina Open. La coppia numero uno del tennis azzurro ha sconfitto in finale l’uruguaiano Behar e il colombiano Barrientos in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. Per Bolelli e Fognini si trattava della prima finale del 2023 e hanno conquistato così il sesto titolo Atp in coppia della carriera: prima avevano vinto a Umago nel 2011, sempre a Buenos Aires nel 2013, agli Australian Open nel 2015 e a Rio de Janeiro e a Umago nel 2022. Dopo i due titoli conquistati nel 2022, arriva dunque il primo di questo 2023, per Fognini e Bolelli, che a Buenos Aires non hanno concesso agli avversari nemmeno un set.