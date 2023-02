Torna Djokovic, c'è Sonego: l'ATP Dubai è su Sky

Il circuito ATP fa tappa a Dubai, torneo che segna il ritorno in campo di Novak Djokovic un mese dopo la vittoria degli Australian Open. In tabellone ci sono anche Lorenzo Sonego (debutterà contro Huesler), Matteo Arnaldi (ripescato come lucky loser e avversario al 1° turno di Medvedev) e Francesco Passaro (in tabellone al posto di Bonzi). L'ATP 500 di Dubai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prima del doppio appuntamento americano con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il circuito ATP fa tappa a Dubai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un torneo 500 con una entry list di altissimo livello, guidata da Novak Djokovic. Un mese dopo la vittoria degli Australian Open e in attesa di notizie per la trasferta statunitense (attualmente Djokovic non può entrare negli USA in quanto non vaccinato), il serbo torna in campo in un torneo già vinto cinque volte (2020, 2013, 2011, 2010, 2009). In tabellone anche tre italiani: sono Lorenzo Sonego, che debutterà contro l'elvetico Huesler, Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser e avversario al 1° turno di Daniil Medvedev e Francesco Passaro (lucky loser, affronterà lo svedese Mikael Ymer).