Lorenzo Sonego vola ai quarti del torneo ATP 500 di Dubai . Il 27enne torinese, n.67 ATP, ha superato 7-6, 6-4 il canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 del ranking e 4 del seeding, vendicando il ko subito un paio di settimane fa sul veloce di Rotterdam. Per Lorenzo partita praticamente perfetta: nessuna palla break concessa e 89% di punti con la prima. Giovedì sfiderà il tedesco Alexander Zverev , settima testa di serie del torneo: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Match estremamente equilibrato, in cui domina il servizio. Senza opportunità di break, si va al tie-break, dove Sonego gioca in maniera perfetta e chiude dopo un'ora di gioco. Aliassime è nervoso e impreciso, cancella una palla break in apertura di secondo set ma si concede con un sanguinoso doppio fallo nel settimo game. Lorenzo è chirurgico nei turni seguenti e porta a casa un successo convincente, ottenuto contro un Top-10 (il 5° in carriera), che gli farà guadagnare almeno una decina di posizioni in classifica: giovedì sfiderà ai quarti Sascha Zverev, settima testa di serie del seeding, per la prima volta tra i migliori 8 dopo il Roland Garros dello scorso anno. Tra i due un solo precedente, sul rosso di Montecarlo, vinto dal tedesco nel 2021.