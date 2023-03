Incubo Musetti, ko al 1° turno anche a Santiago

Altra prestazione in ombra per Lorenzo Musetti, che dopo il ko a Rio, esce sconfitto anche dall'esordio in Cile contro lo spagnolo Munar. Un 2023 finora complicato per l'azzurro che cercherà riscatto negli Usa, tra Indian Wells e Miami

Lo swing sudamericano si chiude con un'altra sconfitta al primo turno per Lorenzo Musetti. Dopo il ko a Rio contro Jarry, il 20enne di Carrara ha perso all'esordio anche all'ATP 250 di Santiago del Cile contro lo spagnolo Jaume Munar, n. 66 ATP: 6-4, 6-4 il punteggio finale in un'ora e mezza. Un'altra prestazione in ombra di Musetti, testa di serie n. 1 del torneo, che è apparso scarico e falloso: appena il 63% di prime in campo, 26% di punti vinti in risposta e due break subiti, entrambi in apertura dei set. Munar si conferma così un tabù per l'azzurro che in tre partite contro lo spagnolo, sempre giocate su terra rossa, ha sempre perso.