Negli ottavi di finale di Acapulco, Matteo Berrettini ha battuto Elias Ymer (6-3, 6-3), conquistando per la prima volta un quarto di finale nel 2023. Adesso lo attende il danese Holger Rune. Fuori invece Jacopo Berrettini: il fratello minore di Matteo è stato eliminato dall’australiano Alex De Minaur (6-1, 6-0)

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco. L’azzurro ha superato senza troppe difficoltà lo svedese Elias Ymer, numero 170 della classifica mondiale e ripescato nel tabellone come lucky loser. Il tennista romano si è imposto in due set (6-3, 6-3), grazie soprattutto a tre break: i primi due sono maturati nel primo set, mentre il terzo break è arrivato nel nono game del secondo set, chiudendo di fatto il match dopo un’ora e 34 minuti. Ai quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà Holger Rune, che ha eliminato facilmente il portoghese Nuno Borges per 6-0, 6-2.