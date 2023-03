Djokovic in semifinale a Dubai: battuto Hurkacz

Nole in grande spolvero contro il n. 11 al mondo Hubert Hurkacz: 6-3, 7-5 il punteggio finale in un'ora e 23 minuti. Superano i quarti di finale anche Rublev e Zverev che si affronteranno venerdì per un posto in finale

Novak Djokovic continua a brillare all'ATP 500 di Dubai. Il serbo accede alle semifinali del torneo emiratino grazie alla vittoria contro la testa di serie n. 5, Hubert Hurkacz, in due set (6-3, 7-5). Sale il livello degli avversari e sale anche il rendimento di Nole che ha offerto la migliore prestazione della settimana, con uno straordinario rendimento al servizio (81% di punti vinti con la prima e zero palle break concesse) e pochissimi errori commessi. Per Djokovic, che in semifinale affronterà o Medvedev o Coric, è la 19^ vittoria consecutiva nel circuito. Va avanti anche il numero 2 del seeding, Andrey Rublev. Il russo ha battuto Botic Van de Zandschulp, n. 33 ATP, con il punteggio di 6-3, 7-6(3) in poco meno di due ore. Rublev sfiderà Sascha Zverev per un posto in finale.