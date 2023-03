Sorteggiato il tabellone di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Cinque azzurri già nel main-draw, di cui tre teste di serie che usufruiranno di un bye al 1° turno. Sinner e Musetti potrebbero trovarsi in un derby al 3° turno, Berrettini attende uno tra Carballes Baena e un qualificato. Il torneo è in diretta dall'8 al 19 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

È Carlos Alcaraz, semifinalista in California un anno fa e poi campione a Miami, a condurre il tabellone di Indian Wells. Comincia il Sunshine Double, per la prima volta senza i fantastici tre, dopo che il governo federale non ha concesso a Djokovic l’esenzione all’ingresso negli Stati Uniti per gli stranieri non vaccinati.

Ma la forza attuale del tennis è quella di non dipendere dai miti. E quindi spazio ai tanti temi che il primo 1000 dell’anno propone. Alcaraz allora, anche se segnato da problemi fisici, e Tsitsipas numero due del seeding. Entrambi hanno la possibilità di tornare in Europa sul rosso con il primo posto in classifica mondiale. Ma soprattutto Daniil Mededev, sullo slancio di tre tornei vinti nelle ultime tre settimane. Numero uno del mondo un anno fa, il russo ha ritrovato il tennis che lo fa sembrare invincibile, che stronca corpo e spirito agli avversari. Medvedev è nella parte bassa del tabellone, teoricamente in quarti contro Ruud e in semifinale con Rublev o Tsitsipas.