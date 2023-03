Matteo Berrettini esce subito di scena a Indian Wells: al debutto nel torneo, l'azzurro è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, n°103 del ranking, con i parziali di 7-6, 0-6, 6-3. Eliminato anche Tsitsipas, 2^ testa di serie del seeding. Oggi l'esordio di Sinner contro Gasquet (ore 20) e di Musetti contro Mannarino (mezzanotte circa): tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Matteo Berrettini saluta subito Indian Wells. Al debutto nel torneo, il romano numero 23 del mondo ha ceduto al giapponese Taro Daniel, 103 del ranking, con i parziali di 7-6, 0-6, 6-3 in due ore e 38' di gioco. L'azzurro, che era reduce dall'infortunio al polpaccio che l'aveva costretto al ritiro ad Acapulco contro Rune, ha lottato nel primo parziale, perdendo 7-5 il tie-break. Con orgoglio ha dominato il secondo set, vinto agevolmente 6-0. Decisivo un break subito in apertura del terzo, ma soprattutto i 50 gratuiti che hanno consentito a Daniel di conquistare la vittoria n°6 della sua stagione a livello ATP, la seconda contro Berrettini dopo quella di Istanbul nel 2018. Il tutto nonostante i 35 vincenti del romano e il triplo dei punti diretti al servizio, dove però la percentuale di prime in campo (55%) e di punti vinti con la seconda (44%) è stata fatale. Matteo conferma l'allergia a Indian Wells, dove vanta come miglior risultato gli ottavi di un anno fa: ora testa a Miami, per provare subito il riscatto.