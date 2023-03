Sei mesi dopo il quarto di finale agli US Open durato 5 ore e 18 minuti, Sinner ritrova Alcaraz. Stavolta in palio c'è un posto in finale al Masters 1000 di Indian Wells, traguardo mai raggiunto da un tennista italiano sul cemento californiano. Il vincitore affronterà Medvedev, che ha sconfitto Tiafoe. L'incontro è in programma tra poco LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti