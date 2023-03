La semifinale dei sogni: Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz per un posto in finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Si tratta della sesta sfida tra i due baby campioni, in quella che sembra poter essere la grande rivalità del prossimo decennio. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sinner contro Alcaraz, ancora una volta. I due campioni che, con ogni probabilità, segneranno il prossimo decennio del tennis, si giocano il posto in finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Sarà una semifinale cinque stelle extralusso quella sul cemento californiano, visto il livello di tennis espresso fin qui dai due protagonisti. Sinner è reduce dal successo in tre set sullo statunitense Taylor Fritz, n°5 del ranking e campione in carica. Alcaraz ha demolito la resistenza di Felix Auger-Aliassime, proseguendo la rincorsa al ritorno sul trono del ranking ATP, che arriverebbe in caso di successo (e di conferma a Miami). La semifinale è in programma sul Centrale, con diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.