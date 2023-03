Nella notte il tennista spagnolo, battendo l'olandese Griekspoor in due set (7-6, 6-3), ha guadagnato l'accesso agli ottavi di finale del torneo di Indian Wells e ha centrato la centesima vittoria della carriera nel circuito Atp: gli sono servite appena 132 partite per arrivare a questo traguardo. Meglio di lui ha fatto solo l'americano John McEnroe con 131 incontri sufficienti. Lo spagnolo potrebbe essere l'avversario di Sinner in un'eventuale semifinale

SINNER BATTE MANNARINO E SFIDA WAWRINKA