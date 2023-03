Bastano un muro, una palla di spugna e una racchetta da spiaggia per sognare in grande. "Mi piace inventare scenari in ogni dove per sfidare Sinner". Così, Francesco, 10 anni, torinese, improvvisa un campo in cameretta e si immagina a tu per tu col suo più grande idolo. Quando un giorno la maestra gli dice: "Descrivi un personaggio della tv o un cantante. Oppure un nome dello sport che ami particolarmente", lui non ha dubbi. Basta trascrivere le tante emozioni che Jannik gli regala e il tema è fatto. Le parole scorrono veloci, per Francesco diventa un gioco da ragazzi e il giudizio della sua insegnante lo conferma: "Bravo! Buono il contenuto e assolutamente corretto".