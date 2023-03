Sinner sfida Dimitrov nella notte, live su Sky

Terzo turno a Miami per Sinner che dopo la vittoria all'esordio con Djere sfida il n. 21 del seeding Grigor Dimitrov, reduce dalla sfida impegnativa con Struff. Il match è in programma nella notte tra domenica e lunedì, non prima dell'una. In campo anche Alcaraz, riflettori puntati su Fritz-Shapovalov. Il Miami Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Settimo giorno di gara al Miami Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una domenica dedicata al terzo turno della parte alta del tabellone con Jannik Sinner protagonista. L'altoatesino scenderà in campo nella notte italiana tra domenica e lunedì sul Grandstand per il terzo turno contro Grigor Dimitrov, n. 27 al mondo e testa di serie n. 21 del torneo. Il bulgaro è reduce dalla maratona al secondo turno contro Struff (2 ore e 36 minuti), mentre Sinner ha eliminato in due set il serbo Djere. Tra i due c'è un solo precedente a Roma 2020, vinto da Dimitrov in tre set: chi vince affronterà negli ottavi il vincente di Kecmanovic-Rublev. Tra gli altri match oggi in programma, riflettori puntati su Carlos Alcaraz, impegnato con il serbo Lajovic, e sulla sfida tra Taylor Fritz e Denis Shapovalov.