Sonego out agli ottavi: vince Cerundolo in 3 set

Si ferma agli ottavi il cammino del torinese, sconfitto in rimonta dall'argentino, n. 31 al mondo, con lo score di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore. Dopo aver perso il primo set, Cerundolo è cresciuto esponenzialmente ed ha sfruttato al meglio le condizioni di gioco più lente. Sonego esce a testa alta dal torneo, con la certezza di tornare in top 50 da lunedì

Il racconto del match

Nel primo set l'equilibrio si spezza nel quinto game in favore di Cerundolo che approfitta di due errori di Sonego di dritto ai vantaggi. Da qui, però, inizia una serie di quattro game consecutivi in favore dell'azzurro che ribalta il parziale grazie a tanti regali dell'argentino e chiude il primo set in 41 minuti. Dal secondo set, tuttavia, la musica cambia: il divario aumenta in favore di Cerundolo che sfrutta le condizioni di gioco più lente che rendono più performante e incisiva la sua palla. L'argentino scappa via sia nel secondo che nel terzo, guadagnando il break in apertura in entrambi i parziali. Lorenzo fa il possibile, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. Resta comunque un ottimo torneo per il torinese che da lunedì tornerà tra i primi 50 al mondo e adesso potrà concentrarsi sulla stagione sul rosso.