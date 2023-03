Sinner-Ruusuvuori per la semifinale, ore 21 su Sky

Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner affronterà Emil Ruusuvuori al Miami Open. L'azzurro andrà a caccia della terza semifinale in carriera nei Masters 1000; per il finlandese, invece, è per la prima volta ai quarti in un 1000. L'incontro è in diretta dalle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, studio prepartita dalle 20.30 con collegamenti col nostro inviato a Miami, Angelo Mangiante