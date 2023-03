Stop misure Covid, Djokovic ci sarà agli US Open

Novak Djokovic si prepara a tornare negli Stati Uniti. Due anni dopo l'ultima volta, il tennista serbo potrà giocare gli US Open , in programma a Flushing Meadows dal 28 agosto al 10 settembre. Dopo che nei mesi scorsi il presidente statunitense Joe Biden aveva annunciato la fine delle restrizioni Covid per l'11 maggio, il Senato ha approvato (68 voti a favore e 23 contrari) lo scorso mercoledì un disegno di legge per porre fine allo stato di emergenza nazionale , dichiarata dall'allora presidente Donald Trump il 13 marzo 2020. Il testo arriverà ora sulla scrivania del presidente Joe Biden che dovrebbe così anticipare le misure previste già da metà maggio. Porte aperte, dunque, anche agli stranieri non vaccinati contro il Covid, incluso Novak Djokovic.

Non solo gli US Open

La notizia arriva proprio durante il Miami Open, torneo che Djokovic non ha disputato (così come Indian Wells) visto che le restrizioni per i non vaccinati sono ancora in atto. Discorso diverso, invece, nei mesi prossimi. Il serbo potrà partecipare non soltanto gli US Open, ma anche ai tornei precedenti come il Masters 1000 di Cincinnati che non disputa dal 2020, quando vinse il titolo battendo in finale Milos Raonic.