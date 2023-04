Nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Monte-Carlo vittoria per Jannik Sinner in coppia con l'argentino Diego Schwartzman. Sconfitti Granollers-Zeballos in tre set (6-3, 1-6, 11-9). Nel video i migliori momenti del match, giocato nel giorno di Pasqua

