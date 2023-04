Capolavoro Nardi: batte Otte ed entra in tabellone

Autentico capolavoro del 19enne di Pesaro che nel terzo set annulla due match point e recupera da 1-5, battendo Otte dopo 2 ore e 49 minuti. Nardi diventa il quinto azzurro in tabellone nel Principato dopo Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego. Nel pomeriggio i primi incontri del main draw: riflettori puntati su Hurkacz. Il Masters 1000 Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 16 aprile

Diventano cinque gli italiani nel main draw del Masters 1000 di Monte-Carlo. Ad aggiungersi è Luca Nardi che è riuscito a superare le qualificazioni, battendo nel round decisivo il tedesco Oscar Otte, n. 90 al mondo, dopo una lotta di 2 ore e 49 minuti vinta con lo score di 6-7(5), 6-3, 7-6(4). Un'altra grande prova del 19enne di Pesaro che ha annullato due match point nel corso del terzo set. Un parziale che si è trasformato in un piccolo capolavoro per Nardi. Dopo aver perso il primo set al tie break e vinto il secondo con una serie di quattro game consecutivi, infatti, l'azzurro sembrava spacciato nel parziale decisivo, sotto 5-1. Da qui la grande rimonta: recuperati due break di svantaggio e e set trascinato al tie break, vinto 7-4. Per Nardi si tratta della prima qualificazione al main draw di un Masters 1000, il secondo che giocherà in carriera dopo Roma 2022 quando entrò in tabellone grazie a una wild card.