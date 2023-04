Monte-Carlo, tocca a Sinner: il programma di oggi

Quarta giornata al Contry Club del Principato di Monaco, dove Jannik Sinner fa il suo debutto al Masters di Monte-Carlo affrontando il compagno di doppio, l'argentino Diego Schwartzman. Anche per Matteo Berrettini avversario 'albiceleste' con la sfida a Francisco Cerundolo. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Altra giornata a forti tinte di azzurro a Monte-Carlo, dove si chiudono gli incontri di 2° turno. Debutto per Jannik Sinner, testa di serie n°7 del seeding e reduce dalla finale di Miami. L'azzurro, che in questa settimana ha raggiunto il suo best ranking al n°8 della classifica ATP, affronta l'argentino Diego Schwartzman, 38 del mondo e suo compagno di doppio nel Principato. Nell'unico precedente ad Anversa 2021, Jannik lasciò appena 4 giochi al rivale. Avversario argentino anche per Matteo Berrettini, che sfida Francisco Cerundolo, 33 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.

