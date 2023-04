Giornata dedicata agli ottavi di finale nel Principato. Sul campo Ranieri III apre il programma Jannik Sinner, impegnato contro l'amico Hubert Hurkacz (diretta Sky Sport Uno). Più tardi Musetti-Djokovic e Berrettini contro Rune. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti