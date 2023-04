Jannik Sinner fa il suo debutto al Masters di Monte-Carlo affrontando l'argentino Diego Schwartzman, n°36 del ranking e suo compagno di doppio nel Principato. Il match in diretta fra poco su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Eccezionalmente è visibile in streaming anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

CLICCA SE NON VEDI LO STREAMING