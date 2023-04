Mercoledì azzurro nel Principato con cinque italiani in scena. Sul campo 2 ora il derby tra Musetti e Nardi (con Djokovic all'orizzonte), mentre sul Ranieri III Sonego sfida Medvedev. Chiuderà la giornata Berrettini con Cerundolo. I match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il debutto di Sinner sarà eccezionalmente visibile anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

SINNER-SCHWARTZMAN IN LIVE STREAMING