Tempo di ottavi di finale al Masters di Monte-Carlo, terzo 1000 della stagione. Italiani ancora protagonisti dei match di cartello in programma oggi. Lorenzo Musetti, 16^ testa di serie del seeding, sfida il n°1 del mondo, Novak Djokovic. Sono tre i precedenti, tutti vinti dal serbo, che però ricorda molto bene il primo confronto al Roland Garros, quando si trovò costretto a rimontare due set di svantaggio al carrarino. Jannik Sinner, settima testa di serie del torneo, sfida l'amico Hubert Hurkacz (10): sono tre i precedenti, con il polacco avanti 2-1. A chiudere il programma del giorno, invece, sarà Matteo Berrettini che affronterà Holger Rune, n. 6 del seeding. Sarà il remake della sfida giocata poche settimane fa ad Acapulco, conclusa con il ritiro del romano sul 6-0 1-0 in favore del danese. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.