Per la prima volta nella storia si gioca un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Sul campo Ranieri III Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano per un posto in semifinale con Holger Rune. L'incontro è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Eccezionalmente visibile in streaming anche sul canale YouTube di Sky Sport e su skysport.it

