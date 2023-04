Sinner-Rune per la finale, LIVE alle 15.30 su Sky

Dopo aver battuto Musetti nei quarti, Jannik Sinner va a caccia della seconda finale consecutiva in un Masters 1000. Di fronte ci sarà un Rune in fiducia, reduce dal successo su Daniil Medvedev. L'incontro è in programma alle 15.30, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

È una sfida tra NextGen che vale una finale in un Masters 1000 quella tra Jannik Sinner e Holger Rune che si affronteranno oggi nelle semifinali del torneo di Monte-Carlo. L'azzurro, reduce dalla vittoria nel derby con Lorenzo Musetti, è alla terza semifinale consecutiva in un "Mille" dopo Indian Wells e Miami in un 2023 ricco di soddisfazioni. Dall'altra parte ci sarà un Rune in fiducia dopo la vittoria nei quarti con Daniil Medvedev, sconfitto in poco più di un'ora e un quarto con lo score di 6-3, 6-4. A Monte-Carlo, il danese è riuscito a invertire un trend negativo visto che aveva perso le quattro partite precedenti giocate su terra. In palio non c'è soltanto la finale, ma anche il best ranking per entrambi: chi vince sarà virtualmente n. 7 al mondo.