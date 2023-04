Francesco Passaro esce di scena al 2° turno torneo ATP 500 di Barcellona: azzurro battuto con un doppio 6-2 dalla testa di serie n°15 Francisco Cerundolo. Più tardi in campo Musetti-Kubler e Arnaldi-Evans: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER BATTE SCHWARTZMAN: HIGHLIGHTS